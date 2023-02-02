Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 1 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 февраля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Обозреватель издания The American Thinker Д.Петерсон заявил: "В 2007 году в Мюнхенской речи В.Путин дал понять, что Украина является самой красной из всех линий <…> Украинский кризис был спровоцирован замедленной войной Запада против РФ, а правительства США несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт в Украине".
Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил: "РФ видит, что вся военная инфраструктура НАТО круглосуточно работает против РФ <…> Возможные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят ход СВО: она будет продолжаться".
Дезинформация: Спикер МИД РФ Н. Захарова заявила: "Генеральный секретариат Международного союза электросвязи распространил отчет о разрушении инфраструктуры электросвязи и состоянии информационно-коммуникационной системы Украины <…> данный опус является еще одной попыткой политизировать деятельность технических учреждений ООН для дискредитации РФ ".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное