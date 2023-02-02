Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 февраля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Обозреватель издания The American Thinker Д.Петерсон заявил: "В 2007 году в Мюнхенской речи В.Путин дал понять, что Украина является самой красной из всех линий <…> Украинский кризис был спровоцирован замедленной войной Запада против РФ, а правительства США несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт в Украине".

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков заявил: "РФ видит, что вся военная инфраструктура НАТО круглосуточно работает против РФ <…> Возможные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят ход СВО: она будет продолжаться".

Дезинформация: Спикер МИД РФ Н. Захарова заявила: "Генеральный секретариат Международного союза электросвязи распространил отчет о разрушении инфраструктуры электросвязи и состоянии информационно-коммуникационной системы Украины <…> данный опус является еще одной попыткой политизировать деятельность технических учреждений ООН для дискредитации РФ ".

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