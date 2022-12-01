Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 декабря
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 декабря
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 декабря россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Пропагандистские медиа сообщают: "в Украине начали делать тест на отсутствие "гена москаля". Как заявляют пропагандисты, всего за 6500 гривен украинцы могут получить документ о расовой чистоте".
Дезинформация: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "Удары наносятся высокоточным оружием. Выводятся из строя энергетические объекты, от которых зависит функционирование Вооруженных сил Украины, и от которых зависит доставка огромного количества оружия, которое Запад накачивает Украину, чтобы оно убивало россиян".
Манипуляция: В ходе конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрете биологического и токсинового оружия член МИД РФ К. Воронцов заявил: "В отсутствие последних лет случаев массовых вспышек указанных заболеваний в Украине [холеры и сибирской язвы] номенклатура и накопленные объемы биоагентов ставят под сомнение их назначение для профилактических, защитных или других мирных целей.
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