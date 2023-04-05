Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 апреля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: С. Нарышкин заявил, что "Запад в борьбе за новый мировой порядок уничтожает каноническое православие в Украине. … [В то же время] ситуация в Украине приобрела черты религиозной войны, в которой Запад и Киев не имеют красных линий".

Манипуляция: "Я, наверное, опишу нынешнее состояние отношений (между РФ и США – ред.) одним словом – словом "крах". Отношения разрушены, ответственность за это лежит на США", – заявил замминистра иностранных дел РФ С. Рябков.

Дезинформация: В МИД РФ сообщили, что временному поверенному по делам Франции в России Дж.Дармадикаре высказан протест в связи с опубликованными Посольством заявлениями о "зверствах, совершенных ВС РФ в Буче и других украинских городах".

"Указали французу на неприемлемость ложных обвинений в военных РФ. … Напомнили ему о многочисленных фактах нестыковок в этом далеко не единственном пропагандистском инсценировании киевского режима".