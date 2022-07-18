Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России по состоянию на утро 18 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал на утро 18 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, по состоянию на утро 18 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "принимая во внимание все обстоятельства, натовские наводчики РСЗО уже руководят украинскими военными "на земле", [из-за этого] Европе нужно осознать, какими последствиями это грозит".
Дезинформация: РФ продолжает попытки запугать Европу энергетическим коллапсом. В частности, СМИ сообщили, что "Финляндия зимой может столкнуться с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до 2 часов в сутки, что связано с отказом от энергоносителей из России".
Манипуляция: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "требования Шольца к Москве по заключению с Киевом соглашения о гарантиях [безопасности] являются бесполезными попытками, поскольку такой документ уже был - это Минские соглашения, которые убили именно Берлин с Парижем, выгораживая Киев".
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