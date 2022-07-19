ВСУ поджигают поля с зерном и оставили штаммы опасных вирусов в биолабораториях в Северодонецке и Рубежном: новые фейки от РФ
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал на утро 19 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, по состоянию на утро 19 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: В МО РФ заявили, что "неонацисты разместили артиллерию на территории зернохранилища в населенном пункте Калиновка Бахмутского района Донецкой области и систематически обстреливают из них позиции ВС России, провоцируя последних на ответный огонь [для снижения зернохранилища]".
Дезинформация: По словам одного из "руководителей" временно оккупированных территорий Луганщины, "в биолабораториях, оставленных украинскими войсками в городах Рубежное и Северодонецк, были обнаружены штаммы опасных вирусов и другие опасные препараты, не зарегистрированные в Минздраве Украины, которые производились в промышленных масштабах".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно совершают поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии".
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