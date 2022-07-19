ВСУ поджигают поля с зерном и оставили штаммы опасных вирусов в биолабораториях в Северодонецке и Рубежном: новые фейки от РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПИ при СНБО Украины, по состоянию на утро 19 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: В МО РФ заявили, что "неонацисты разместили артиллерию на территории зернохранилища в населенном пункте Калиновка Бахмутского района Донецкой области и систематически обстреливают из них позиции ВС России, провоцируя последних на ответный огонь [для снижения зернохранилища]".

Дезинформация: По словам одного из "руководителей" временно оккупированных территорий Луганщины, "в биолабораториях, оставленных украинскими войсками в городах Рубежное и Северодонецк, были обнаружены штаммы опасных вирусов и другие опасные препараты, не зарегистрированные в Минздраве Украины, которые производились в промышленных масштабах".

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно совершают поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии".

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