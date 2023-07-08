Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 7 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать повод для введения контингента НАТО в Украину", - заявил посол России в США А. Антонов.

Дезинформация: Вражеский TG-канал Kotsnews со ссылкой на французское издание Agoravox сообщил, что у задержанных участников массовых беспорядков во Франции все чаще "начали находить натовское оружие, следы которого ведут в Украину".

Фейк: "Украинские командиры выплатили зарплату за участие в боевых действиях сирийскому наемнику фальшивыми долларовыми купюрами", – заявляют российские СМИ, пытаясь таким образом дискредитировать ВСУ.