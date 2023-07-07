Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 6 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Все, что происходит на территории Украины, контролируется ЦРУ и другими американскими спецслужбами. Страна уже давно находится под внешним управлением, а от ее суверенитета и независимости не осталось и следа", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Манипуляция: В минобороны РФ заявили, что из подконтрольной "киевскому режиму" территории возвращено 45 российских военнослужащих, которым в плену якобы угрожала "смертельная опасность".

Фейк: "Украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ", – заявил секретарь совбеза РФ М. Патрушев.

Он также добавил, что "НАТО координирует действия ВСУ против российских военных".