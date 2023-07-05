Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Д. Медведев заявил россиянам, что "если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие Украине, то война закончилась бы в течение нескольких месяцев".

Более того, Медведев считает, что война может закончиться через несколько дней, если Запад прекратит поставлять оружие "прямо сейчас".

Дезинформация: "Россия может идти на компромиссы, но своими людьми и территорией она не торгует", – заявил советник главы росэнергоатома Р. Карчаа.

"ЗАЭС – собственность РФ, объект стратегического значения, поэтому никаких компромиссов в этом отношении быть не может", – добавил Карчаа.

Фейк: Пропагандист А. Сладков заявил, что за месяц на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили 78 танков и 120 бронемашин ВСУ.