Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 5 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 5 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 5 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Д. Медведев заявил россиянам, что "если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие Украине, то война закончилась бы в течение нескольких месяцев".
Более того, Медведев считает, что война может закончиться через несколько дней, если Запад прекратит поставлять оружие "прямо сейчас".
Дезинформация: "Россия может идти на компромиссы, но своими людьми и территорией она не торгует", – заявил советник главы росэнергоатома Р. Карчаа.
"ЗАЭС – собственность РФ, объект стратегического значения, поэтому никаких компромиссов в этом отношении быть не может", – добавил Карчаа.
Фейк: Пропагандист А. Сладков заявил, что за месяц на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили 78 танков и 120 бронемашин ВСУ.
- Российские пропагандисты также продвигают нарратив, будто в Украине мобилизуют беременных.
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