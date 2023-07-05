Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Прокремлевский TG-канал Readovka заявил: "Минкульт Украины отправил в Киево-Печерскую лавру комиссию по изгнанию монахов и опечатыванию корпусов обители. Антиправославные активисты пытаются всячески провоцировать верующих, действуя по заготовленным методичкам".

Дезинформация: "Теракты, которые Зеленский совершает поставленным Западом или закупленным за западные деньги оружием, - это международный терроризм", - заявила представитель МИД РФ Н. Захарова.

Также она добавила, что "мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция – постоянные члены СБ ООН – финансируют террористический режим".

Фейк: "На кладбищах Харькова закончились места для захоронения солдат. Такая же ситуация и в ряде других городов", – такое сообщение распространяют росСМИ, ссылаясь на новость за 23 февраля о расширении Аллеи Славы в Харькове.