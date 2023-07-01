Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 июня россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Украинские военные используют запрещенные мины против российских солдат", – пишут российские военные в соцсетях.

Дезинформация: "Киевский режим не безупречен, он носит ярко выраженный расистский и нацистский характер", – заявил глава МИД РФ С. Лавров.

Фейк: "Откровенные заявления супруги Зеленского о раздельном проживании с мужем-наркоманом заиграло новыми красками после недавних признаний польского президента Дуды в том, что они с Зеленским "любят друг друга", – пророссийские телеграмм-каналы.