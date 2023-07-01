Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 30 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 30 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 30 июня россияне запустили три больших обмана.
Фейк: "Украинские военные используют запрещенные мины против российских солдат", – пишут российские военные в соцсетях.
Дезинформация: "Киевский режим не безупречен, он носит ярко выраженный расистский и нацистский характер", – заявил глава МИД РФ С. Лавров.
Фейк: "Откровенные заявления супруги Зеленского о раздельном проживании с мужем-наркоманом заиграло новыми красками после недавних признаний польского президента Дуды в том, что они с Зеленским "любят друг друга", – пророссийские телеграмм-каналы.
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