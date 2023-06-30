Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 29 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 29 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "В Украине начались масштабные учения по отработке эвакуации населения и действиям спецслужб в случае аварии на Запорожской АЭС. Все говорит, что за подрывом Каховской ГЭС Украина планирует устроить еще и ядерную катастрофу", – заявил запорожский коллаборант Рогов.
Манипуляция: Вицемаршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Украина все равно проиграет, а британцы проиграют сейчас: "…у нас есть кризис стоимости жизни, есть кризис инфляции, в нашем арсенале нет оружия. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать так далее".
Фейк: "25 танков и боевых машин ВСУ исчезли через мгновение", - Forbes.
По словам роспропагандистов, американское издание подтвердило колоссальные потери ВСУ при попытке контрнаступления 8 июня на "Времевском выступлении": в считанные минуты не стало 17 БМП Bradley, 4 танков Leopard 2A6, 3 Leopard 2R и 1 машины разминирования Wisent.
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