Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 29 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "В Украине начались масштабные учения по отработке эвакуации населения и действиям спецслужб в случае аварии на Запорожской АЭС. Все говорит, что за подрывом Каховской ГЭС Украина планирует устроить еще и ядерную катастрофу", – заявил запорожский коллаборант Рогов.

Манипуляция: Вицемаршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Украина все равно проиграет, а британцы проиграют сейчас: "…у нас есть кризис стоимости жизни, есть кризис инфляции, в нашем арсенале нет оружия. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но мы не можем продолжать так далее".

Фейк: "25 танков и боевых машин ВСУ исчезли через мгновение", - Forbes.

По словам роспропагандистов, американское издание подтвердило колоссальные потери ВСУ при попытке контрнаступления 8 июня на "Времевском выступлении": в считанные минуты не стало 17 БМП Bradley, 4 танков Leopard 2A6, 3 Leopard 2R и 1 машины разминирования Wisent.