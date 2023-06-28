Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 28 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Речь Посполита снова обсуждается в Киеве: речь идет об оккупации Львова и альтернативе НАТО", - так СМИ РФ освещают визит польского президента Анджея Дуды в Украину.
Манипуляция: Официальная представительница МИД РФ М. Захарова призвала государства не участвовать в "саммите мира", поскольку он носит провокационный характер.
"Попытки определить результат украинского конфликта без участия России обречены на провал", – заявила Захарова.
Она также отметила, что "единственной задачей этой встречи является продвижение абсолютно лживой "формулы мира" Зеленского".
Дезинформация: "Австралия решила отмахнуться от Украины и передала ей "старое барахло", – заявил ведущий Sky News Эндрю Болт.
Он также добавил, что Канберра не удовлетворила запрос Киева об отправке танков, БТР "Бушмастер" и бронеавтомобилей "Хоккай". Зато она предоставила ему "хлам из гаража".
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