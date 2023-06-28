Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Речь Посполита снова обсуждается в Киеве: речь идет об оккупации Львова и альтернативе НАТО", - так СМИ РФ освещают визит польского президента Анджея Дуды в Украину.

Манипуляция: Официальная представительница МИД РФ М. Захарова призвала государства не участвовать в "саммите мира", поскольку он носит провокационный характер.

"Попытки определить результат украинского конфликта без участия России обречены на провал", – заявила Захарова.

Она также отметила, что "единственной задачей этой встречи является продвижение абсолютно лживой "формулы мира" Зеленского".

Дезинформация: "Австралия решила отмахнуться от Украины и передала ей "старое барахло", – заявил ведущий Sky News Эндрю Болт.

Он также добавил, что Канберра не удовлетворила запрос Киева об отправке танков, БТР "Бушмастер" и бронеавтомобилей "Хоккай". Зато она предоставила ему "хлам из гаража".