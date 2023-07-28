Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Существование Украины и дееспособность украинских войск держатся только на деньгах Запада, украинский суверенитет потерян", - такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Фейк: Спикер МИД РФ Н. Захарова заявила, что Запад угрожал африканским странам отказом в поддержке МВФ за связи с РФ: "Мероприятие выставляло условия ряду государств, что они должны занять в отношении России агрессивную позицию".

Дезинформация: Комментируя материал итальянского издания Il Fatto Quotidiano TG-канал MediaPost сообщил: "Самые финансируемые армии в Европе - "непобедимые" ВСУ плюс "расширенное НАТО" даже не поцарапали "разбитую армию" Путина".