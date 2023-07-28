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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июля

28 июля, 2023 пятница
22:44
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 28 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 28 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Существование Украины и дееспособность украинских войск держатся только на деньгах Запада, украинский суверенитет потерян", - такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Фейк: Спикер МИД РФ Н. Захарова заявила, что Запад угрожал африканским странам отказом в поддержке МВФ за связи с РФ: "Мероприятие выставляло условия ряду государств, что они должны занять в отношении России агрессивную позицию".

Дезинформация: Комментируя материал итальянского издания Il Fatto Quotidiano TG-канал MediaPost сообщил: "Самые финансируемые армии в Европе - "непобедимые" ВСУ плюс "расширенное НАТО" даже не поцарапали "разбитую армию" Путина".

  • 25 июля россияне назвали дату приезда Джонни Деппа в РФ, несмотря на опровержение визита представителем звезды.
  • Пропагандисты также запустили фейк, что ЕС просит РФ снизить цену на зерно.
Мир
Украина
Россия
Италия
военные силы Украины
Венгрия
Война с Россией
Мария Захарова
фейк
Виктор Орбан
Военные новости
пропаганда
руские фейки
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