Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июня

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июня

28 июня, 2023 среда
00:53
Общество путлер шойгу

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, отражающих желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования на средства порабощенных стран и свергнутых конкурентов", – заявил министр обороны РФ С. Шойгу.

Фейк: "Солдаты ВСУ пожаловались на киевский режим в интервью американскому журналисту. По их словам, планы украинской власти им неизвестны, но все это выглядит геноцидом собственного народа", – пишет пропагандистское издание RT.

Дезинформация: "Без поддержки Вашингтона Киев потеряет способность вести боевые действия", – сказал в интервью The Spectator политолог Джон Миршаймер.

В то же время, по его словам, американские лидеры будут продолжать поддерживать Украину для попыток ослабления России.

Украина
Россия
ООН
военные силы Украины
Война с Россией
фейк
США
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
путін
26 июня, 2023 понедельник
Окончательную точку в мятеже ставить рано, дальше будет, - генерал-лейтенант Кондратюк
27 июня, 2023 вторник
Президент "Шахтера" определился с новым главным тренером команды, - СМИ
27 июня, 2023 вторник
В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.14
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
01:45
В Мелитополе прогремели взрывы. оккупанты включали сирену
01:22
В Италии футболистам запретили играть под 88-м номером
00:37
Лукашенко
Госдеп США: Лукашенко пригласил Пригожина в Беларусь интересах Кремля
00:26
Инфографика
Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 3-го тура
00:04
Инфографика
Бизнес-джет Пригожина вылетел из Беларуси в направлении Москвы, - Белорусский Гаюн
2023, вторник
27 июня
23:54
Live
РФ ударила ракетами по общественному заведению в Краматорске: 4 человека погибли, 42 ранены. Текстовая онлайн-трансляция
23:50
РФ заслуживает только поражение и трибунал, - Зеленский прокомментировал Краматорский обстрел
23:39
Обновлено
Сборная Украины на последних минутах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023
23:05
Эксклюзив
Бен Ходжес
Кремль понимает, что заплатит огромную цену за теракт на ЗАЭС, – генерал Ходжес
23:03
Исполнительным директором Реестра нанесенного Россией ущерба назначили советника ОП
22:59
ЧВК Вагнер
США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера
22:55
Аналитика
Сергей Згурец
Лукашенко и Пригожин – самодуры, которые не уживутся вдвоем в Беларуси. Колонка Сергея Згурца
21:34
В Гаагу передали доказательства причастности Лукашенко к похищению украинских детей
21:26
Эксклюзив
После попытки мятежа Путин не знает, кому доверять, – генерал Ходжес
21:16
Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома Гусева
21:07
Raiffeisen Bank
ЕЦБ после мятежа Пригожина призвал банки ЕС ускорить выход из РФ
20:54
Эксклюзив
В РФ скоро будет вторая серия после мятежа Пригожина - более масштабная и жесткая, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:46
Виктория Сюмар: законопроект 9342 не решает вопрос 30 тысяч, потому что правительство просто "переписало" свое постановление, но удалось решить часть других проблем
20:37
Данилов: вопрос нашей победы – это вопрос фрагментации России
20:23
Боеприпасы и техника на $500 млн: США объявили новый пакет помощи Украине
20:13
Обновлено
Золото в пулевой стрельбе, 4 медали в муай-тае, серебро в прыжках в воду и бронза в фехтовании. Как Украина выступает 27 июня на Европейских играх-2023
20:08
Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление, - Бен Уоллес о контрнаступлении ВСУ
20:05
OPINION
Пригожин спровоцировал Запад на откровенность
20:00
Обзор
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
19:52
ВСУ за день поразили 6 ЗРК и 4 района сосредоточения врага, - Генштаб
19:51
В российском плену находятся 126 украинских женщин
19:43
Украина 1 июля отменяет карантин и чрезвычайное положение по COVID-19
19:16
В районе Курдюмовки на Донетчине ВСУ разгромили батальон россиян и пробили оборону: ликвидировано до 35 врагов
19:15
Активисты движения "Желтая Лента" провели тайное собрание на вершине в Крыму
18:59
ВАКС
ВАКС взыскал с российского авиапроизводителя активы более чем на $4 млн, которые передали ГП "Антонов"
18:55
Жители Южной Кореи станут на год младше
18:43
Обновлено
Кременчук
РФ атаковала Полтавщину ракетами X-22: ранен ребенок в Кременчугском районе, есть попадания в дачный кооператив
18:31
Спасатели гасят пожар в ТЦ "Амстор" в Кременчуге
Годовщина трагедии в Кременчуге: как Comfy, Укрзализныця, Ferrexpo работают со смертями сотрудников
18:19
Во Львове нужны доноры крови для лечения винницкой волонтерки, получившей ожоги 70% тела
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
В перевороте Пригожина нет победителей
18:07
По случаю Дня Конституции для киевлян и гостей столицы проведут бесплатные экскурсии
17:50
Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день, в Бахмут еще не зашли, - Маляр
17:45
С должностей уволили руководителей двух райадминистраций Киева, Кличко и еще семи чиновникам объявлены выговоры
17:45
Google впервые за 4 года обновил логотип операционной системы Android
17:39
Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV