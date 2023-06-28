Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, отражающих желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования на средства порабощенных стран и свергнутых конкурентов", – заявил министр обороны РФ С. Шойгу.
Фейк: "Солдаты ВСУ пожаловались на киевский режим в интервью американскому журналисту. По их словам, планы украинской власти им неизвестны, но все это выглядит геноцидом собственного народа", – пишет пропагандистское издание RT.
Дезинформация: "Без поддержки Вашингтона Киев потеряет способность вести боевые действия", – сказал в интервью The Spectator политолог Джон Миршаймер.
В то же время, по его словам, американские лидеры будут продолжать поддерживать Украину для попыток ослабления России.
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