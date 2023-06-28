Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, отражающих желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования на средства порабощенных стран и свергнутых конкурентов", – заявил министр обороны РФ С. Шойгу.

Фейк: "Солдаты ВСУ пожаловались на киевский режим в интервью американскому журналисту. По их словам, планы украинской власти им неизвестны, но все это выглядит геноцидом собственного народа", – пишет пропагандистское издание RT.

Дезинформация: "Без поддержки Вашингтона Киев потеряет способность вести боевые действия", – сказал в интервью The Spectator политолог Джон Миршаймер.

В то же время, по его словам, американские лидеры будут продолжать поддерживать Украину для попыток ослабления России.