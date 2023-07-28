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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июля

28 июля, 2023 пятница
00:22
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Российские потери в ходе украинского наступления меньше в 10 раз, чем потери ВСУ", – заявил президент России В. Путин.

Дезинформация: ФСБ сообщила об обнаружении следов взрывчатки на иностранном судне, которое шло из Турции в РФ для погрузки зерновых.

"Вчера в трюме и на поверхности шлюпки иностранного сухогруза BMO River, следовавшего из турецкого Синопа в Ростов, были найдены следы тротила и динитротолуола", - говорится в сообщении.

Фейк: Во время саммита "Россия-Африка" президент РФ Путин заявил: "Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции в мире, а говорящие не так извращают факты".

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