Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 27 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Российские потери в ходе украинского наступления меньше в 10 раз, чем потери ВСУ", – заявил президент России В. Путин.

Дезинформация: ФСБ сообщила об обнаружении следов взрывчатки на иностранном судне, которое шло из Турции в РФ для погрузки зерновых.

"Вчера в трюме и на поверхности шлюпки иностранного сухогруза BMO River, следовавшего из турецкого Синопа в Ростов, были найдены следы тротила и динитротолуола", - говорится в сообщении.

Фейк: Во время саммита "Россия-Африка" президент РФ Путин заявил: "Россия – ответственный поставщик сельхозпродукции в мире, а говорящие не так извращают факты".