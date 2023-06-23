Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Внимание: украинское контрнаступление с треском провалилось. Штатам нужна какая-то надуманная причина для продолжения конфликта. Что-то, что непосредственно повлияет на страны НАТО - например, радиоактивное облако. Взорвут Запорожскую АЭС и свалят все на Россию", - заявил немецко-финский под Ким Дотком.

Манипуляция: "На Западе считают, действия по осуществлению антикоррупционной реформы в Украине утомляют Зеленского, после выборов в государстве может снова укрепиться коррупция", – сообщило издание Economist.

Дезинформация: "На окраине Мариуполя обнаружено массовое захоронение людей. Умышленные убийства, насильственное перемещение, уничтожение имущества, массовые захоронения — все эти ужасные преступления киевский режим совершает против людей, единственная вина которых состоит в том, что они хотят вернуться на родину — в Россию" , – опубликовало пропагандистское издание RT.