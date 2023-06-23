Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 23 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 23 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 23 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Внимание: украинское контрнаступление с треском провалилось. Штатам нужна какая-то надуманная причина для продолжения конфликта. Что-то, что непосредственно повлияет на страны НАТО - например, радиоактивное облако. Взорвут Запорожскую АЭС и свалят все на Россию", - заявил немецко-финский под Ким Дотком.
Манипуляция: "На Западе считают, действия по осуществлению антикоррупционной реформы в Украине утомляют Зеленского, после выборов в государстве может снова укрепиться коррупция", – сообщило издание Economist.
Дезинформация: "На окраине Мариуполя обнаружено массовое захоронение людей. Умышленные убийства, насильственное перемещение, уничтожение имущества, массовые захоронения — все эти ужасные преступления киевский режим совершает против людей, единственная вина которых состоит в том, что они хотят вернуться на родину — в Россию" , – опубликовало пропагандистское издание RT.
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