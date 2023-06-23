Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 июня россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "С 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западных образцов", – заявил секретарь Совбеза РФ М. Патрушев.

Манипуляция: "Если, по мнению Бродского, Киев имеет право на таких героев, как Бандера, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет права на таких героев. Потому что это не герои, а уроды ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма", – считает спикер МИД РФ Мария Захарова.

Манипуляция: Пропагандист А. Гаспарян в эфире канала "Соловьев Live" заявил: "Многонациональный народ страны, русский народ, порочат на таком уровне, что можно выбросить все исследования по пропаганде Третьего рейха. Это уже неактуально. Единственное, в чем нас еще не обвинили за 16 месяцев "СВО", – в расовой неполноценности, что мы не являемся генетическим мусором. Все остальное прозвучало".