Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 22 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 22 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 22 июня россияне запустили три больших обмана.
Фейк: "С 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западных образцов", – заявил секретарь Совбеза РФ М. Патрушев.
Манипуляция: "Если, по мнению Бродского, Киев имеет право на таких героев, как Бандера, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет права на таких героев. Потому что это не герои, а уроды ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма", – считает спикер МИД РФ Мария Захарова.
Манипуляция: Пропагандист А. Гаспарян в эфире канала "Соловьев Live" заявил: "Многонациональный народ страны, русский народ, порочат на таком уровне, что можно выбросить все исследования по пропаганде Третьего рейха. Это уже неактуально. Единственное, в чем нас еще не обвинили за 16 месяцев "СВО", – в расовой неполноценности, что мы не являемся генетическим мусором. Все остальное прозвучало".
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