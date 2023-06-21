Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Россия продолжит развивать свою ядерную триаду", – сказал президент России В. Путин.

Российский террорист также добавил, что большинство частей ракетных войск стратегического назначения перешли на комплекс "Ярс", а в ближайшее время на боевое дежурство поставят системы "Сармат".

Дезинформация: "Вся киевская верхушка разговаривает между собой по-русски. Это все знают. А весь этот националистический пафос только потому, что другой идеологии для политического процесса у них не было и нет. Они сначала пытались построить новую Украину на основе национализма, и упали в нацистское пике", – заявила представитель МИД РФ Н. Захарова.

Фейк: "Украинские военные специально ломают технику, чтобы не участвовать в боях", - считает польский офицер Петр Павелко.