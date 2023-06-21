Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 21 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 21 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 21 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Россия продолжит развивать свою ядерную триаду", – сказал президент России В. Путин.
Российский террорист также добавил, что большинство частей ракетных войск стратегического назначения перешли на комплекс "Ярс", а в ближайшее время на боевое дежурство поставят системы "Сармат".
Дезинформация: "Вся киевская верхушка разговаривает между собой по-русски. Это все знают. А весь этот националистический пафос только потому, что другой идеологии для политического процесса у них не было и нет. Они сначала пытались построить новую Украину на основе национализма, и упали в нацистское пике", – заявила представитель МИД РФ Н. Захарова.
Фейк: "Украинские военные специально ломают технику, чтобы не участвовать в боях", - считает польский офицер Петр Павелко.
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