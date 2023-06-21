Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 июня россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "ЗСУшники ищут новые способы "откосить" от наступления на Запорожском направлении - ломают технику и калечат себя, чтобы не отправляться на убой", - заявили редакторы вражеского портала Readovka.

Дезинформация: "Фото Буданова – это дипфейк или фотошоп, ведь исчезающая родинка Буданова, неестественное положение рук и не изменяющееся выражение лица, по мнению людей, говорят, что фото ненастоящее", – пишет вражеский TG-канал RT.

Фейк: "В Украине выкапывают старые могилы, чтобы освободить место для недавно погибших солдат", - пишет The New York Times.