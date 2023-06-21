Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 20 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 20 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 20 июня россияне запустили три больших обмана.
Фейк: "ЗСУшники ищут новые способы "откосить" от наступления на Запорожском направлении - ломают технику и калечат себя, чтобы не отправляться на убой", - заявили редакторы вражеского портала Readovka.
Дезинформация: "Фото Буданова – это дипфейк или фотошоп, ведь исчезающая родинка Буданова, неестественное положение рук и не изменяющееся выражение лица, по мнению людей, говорят, что фото ненастоящее", – пишет вражеский TG-канал RT.
Фейк: "В Украине выкапывают старые могилы, чтобы освободить место для недавно погибших солдат", - пишет The New York Times.
- 20 июня заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото со встречи главы ГУР Кирилла Буданова с послом Японии Мацудой Кунинори, таким образом опроверг фейк России о "болезни" главы разведки.
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