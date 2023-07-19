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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 19 июля

19 июля, 2023 среда
22:22
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 19 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Из-за огромных потерь Зеленский подписал закон, разрешающий становиться офицерами без высшего образования", - распространил в TG-канале военкор "русской весны".

Дезинформация: Так называемый советник председателя ОРДО И. Кимаковский заявил: "Ответ наш адекватный. Мы знаем, что украинская сторона все это время нарушала зерновое соглашение, не выполняя ни одного из условий России".

Дезинформация: "Вывезенные из Украины реликвии займут свои места в частных коллекциях. Даже без официальных аукционов и соблюдения законов", - заявил президент союза коллекционеров России В. Архипов.

Украина
Россия
Война с Россией
фейк
пропаганда
воєнні злочини Росії
руские фейки
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