Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Из-за огромных потерь Зеленский подписал закон, разрешающий становиться офицерами без высшего образования", - распространил в TG-канале военкор "русской весны".

Дезинформация: Так называемый советник председателя ОРДО И. Кимаковский заявил: "Ответ наш адекватный. Мы знаем, что украинская сторона все это время нарушала зерновое соглашение, не выполняя ни одного из условий России".

Дезинформация: "Вывезенные из Украины реликвии займут свои места в частных коллекциях. Даже без официальных аукционов и соблюдения законов", - заявил президент союза коллекционеров России В. Архипов.