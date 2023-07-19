Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 19 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 19 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 июля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: "Из-за огромных потерь Зеленский подписал закон, разрешающий становиться офицерами без высшего образования", - распространил в TG-канале военкор "русской весны".
Дезинформация: Так называемый советник председателя ОРДО И. Кимаковский заявил: "Ответ наш адекватный. Мы знаем, что украинская сторона все это время нарушала зерновое соглашение, не выполняя ни одного из условий России".
Дезинформация: "Вывезенные из Украины реликвии займут свои места в частных коллекциях. Даже без официальных аукционов и соблюдения законов", - заявил президент союза коллекционеров России В. Архипов.
- 19 июля стало известно, что в сети проводятся видеотрансляции, где якобы президент Украины Владимир Зеленский собирает деньги.
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