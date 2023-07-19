Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Эксперименты США с комарами приводят к формированию искусственных очагов инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы", - заявили на брифинге минобороны РФ по военной биологии.

Фейк: "Терактом на Крымском мосту Киев прикрывает провал контрнаступления", – написал российский пропагандист Соловьев.

Дезинформация: "Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Д. Полянский заявил: "Сегодня мы видим, как киевский режим, потеряв почти все собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман, выживает только благодаря массированной накачке западного оружия".