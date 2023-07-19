Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 18 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 18 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 июля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: "Эксперименты США с комарами приводят к формированию искусственных очагов инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы", - заявили на брифинге минобороны РФ по военной биологии.
Фейк: "Терактом на Крымском мосту Киев прикрывает провал контрнаступления", – написал российский пропагандист Соловьев.
Дезинформация: "Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Д. Полянский заявил: "Сегодня мы видим, как киевский режим, потеряв почти все собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман, выживает только благодаря массированной накачке западного оружия".
- 14 июля российская пропаганда запустила новый фейк, якобы в Польше продают тяжелую технику из Украины прямо на авторынке.
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