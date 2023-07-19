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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 18 июля

19 июля, 2023 среда
00:27
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 18 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Эксперименты США с комарами приводят к формированию искусственных очагов инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы", - заявили на брифинге минобороны РФ по военной биологии.

Фейк: "Терактом на Крымском мосту Киев прикрывает провал контрнаступления", – написал российский пропагандист Соловьев.

Дезинформация: "Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Д. Полянский заявил: "Сегодня мы видим, как киевский режим, потеряв почти все собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман, выживает только благодаря массированной накачке западного оружия".

  • 14 июля российская пропаганда запустила новый фейк, якобы в Польше продают тяжелую технику из Украины прямо на авторынке.
Украина
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руские фейки
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