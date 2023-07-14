Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 14 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 14 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Цель США и их сателлитов – нанести "стратегическое поражение" РФ и сохранить доминирующее влияние на международной арене", - заявили в МИД России Путин.
Фейк: "В Украине не было и нет элит, они не сформированы. Люди, которые сегодня пришли после последних выборов в Раду, имели шанс начать формировать элиту, но они его упустили", – заявил российский политтехнолог М. Гастелло.
Манипуляция: "Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не начнут придерживаться каких-либо "ограничений" при выборе целей", - заявили в посольстве РФ в США.
- 14 июля российская пропаганда запустила новый фейк, якобы в Польше продают тяжелую технику из Украины прямо на авторынке.
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