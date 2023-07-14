Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Цель США и их сателлитов – нанести "стратегическое поражение" РФ и сохранить доминирующее влияние на международной арене", - заявили в МИД России Путин.

Фейк: "В Украине не было и нет элит, они не сформированы. Люди, которые сегодня пришли после последних выборов в Раду, имели шанс начать формировать элиту, но они его упустили", – заявил российский политтехнолог М. Гастелло.

Манипуляция: "Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не начнут придерживаться каких-либо "ограничений" при выборе целей", - заявили в посольстве РФ в США.