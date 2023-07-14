Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: "Членство Украины в НАТО создает угрозы безопасности РФ, одна из причин "СВО" - угроза вступления Украины в Альянс", - заявил президент России В. Путин.

Фейк: "Украинским школьникам преподавали националистическую историю их страны", – такие выводы сделали специалисты российской академии наук. Они провели так называемую экспертизу и выяснили, что учебник – краткое изложение националистической концепции украинской истории.

Манипуляция: "Украина Зеленского сегодня – это дешевый рынок по продаже детей. Оптом и в розницу, покупатели делают интернет-заказы со всего мира", - заявил коллаборант И. Кива.