Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 13 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 13 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 13 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: "Членство Украины в НАТО создает угрозы безопасности РФ, одна из причин "СВО" - угроза вступления Украины в Альянс", - заявил президент России В. Путин.
Фейк: "Украинским школьникам преподавали националистическую историю их страны", – такие выводы сделали специалисты российской академии наук. Они провели так называемую экспертизу и выяснили, что учебник – краткое изложение националистической концепции украинской истории.
Манипуляция: "Украина Зеленского сегодня – это дешевый рынок по продаже детей. Оптом и в розницу, покупатели делают интернет-заказы со всего мира", - заявил коллаборант И. Кива.
- Вечером в воскресенье, 9 июля, прокремлевские издания и телеграмм-каналы стали распространять сообщение, посвященное якобы попытке Украины ударить в Десногорскую АЭС на территории Смоленской области РФ.
- Российские пропагандисты утверждают, что Болгария отказалась предоставлять Украине оружие.
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