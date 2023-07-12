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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 12 июля

12 июля, 2023 среда
23:49
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 12 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Вооруженное противостояние в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов сохранения своего доминирования и задачи РФ стратегического поражения", - заявил глава МИД России С. Лавров.

Дезинформация: Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого дня саммита НАТО, заявил, что "СВО" будет продолжено с прежними целями.

Также он добавил, что "ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами. Следовательно, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".

Манипуляция: "Пораженная натовская военная техника будет выставлена ​​у посольств стран, ее поставивших", – заявил спикер госдумы РФ Володин и дал соответствующее распоряжение профильному комитету.

Украина
Россия
Дмитрий Медведев
Война с Россией
фейк
пропаганда
руские фейки
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