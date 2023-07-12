Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 12 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Вооруженное противостояние в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов сохранения своего доминирования и задачи РФ стратегического поражения", - заявил глава МИД России С. Лавров.

Дезинформация: Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого дня саммита НАТО, заявил, что "СВО" будет продолжено с прежними целями.

Также он добавил, что "ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами. Следовательно, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".

Манипуляция: "Пораженная натовская военная техника будет выставлена ​​у посольств стран, ее поставивших", – заявил спикер госдумы РФ Володин и дал соответствующее распоряжение профильному комитету.