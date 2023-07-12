Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 11 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 11 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 июля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: "Потери ВСУ с начала контрнаступления – более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения. Среди уничтоженной военной техники числятся: 21 украинский самолет, 5 вертолетов, а также 17 "Леопардов" и 12 БМП "Брэдли", - заявил посол. России в США А. Антонов.
Он также добавил, что "ни на одном из направлений противник своих целей не достиг".
Дезинформация: "Киевский режим объявил о принудительной эвакуации населения с территорий Сумской области, граничащих с Россией. По официальной версии, людей эвакуировали бесплатно, но на самом деле за выезд приходится платить так называемым волонтерам". – сообщает вражеский TG-канал "Два майора".
Фейк: "Число погибших на фронте украинцев приблизилось к 350 тысячам", - заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"В ВСУ набирают неопытных людей, которые массово сдаются в плен. На фоне этих данных невозможно даже подумать о победе Украины над РФ", – подчеркнул он.
- Вечером в воскресенье, 9 июля, прокремлевские издания и телеграмм-каналы стали распространять сообщение, посвященное якобы попытке Украины ударить в Десногорскую АЭС на территории Смоленской области РФ.
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