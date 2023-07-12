Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 11 июля россияне запустили три больших обмана.

Фейк: "Потери ВСУ с начала контрнаступления – более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения. Среди уничтоженной военной техники числятся: 21 украинский самолет, 5 вертолетов, а также 17 "Леопардов" и 12 БМП "Брэдли", - заявил посол. России в США А. Антонов.

Он также добавил, что "ни на одном из направлений противник своих целей не достиг".

Дезинформация: "Киевский режим объявил о принудительной эвакуации населения с территорий Сумской области, граничащих с Россией. По официальной версии, людей эвакуировали бесплатно, но на самом деле за выезд приходится платить так называемым волонтерам". – сообщает вражеский TG-канал "Два майора".

Фейк: "Число погибших на фронте украинцев приблизилось к 350 тысячам", - заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

"В ВСУ набирают неопытных людей, которые массово сдаются в плен. На фоне этих данных невозможно даже подумать о победе Украины над РФ", – подчеркнул он.