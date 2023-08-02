Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 1 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 1 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российский пропагандист С. Карнаухов заявил: "Польша активно готовится к установлению контроля над территорией Западной Украины, когда-то принадлежавшей Речи Посполитой".
Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции по гражданской инфраструктуре".
По словам пропагандистки, Байден идет собственноручно разбросанными граблями под названием "страна-спонсор терроризма".
Фейк: Спикер госдумы РФ В. Володин сообщил: "В Украине преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне".
- 25 июля россияне назвали дату приезда Джонни Деппа в РФ, несмотря на опровержение визита представителем звезды.
- Пропагандисты также запустили фейк, что ЕС просит РФ снизить цену на зерно.
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