Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 1 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский пропагандист С. Карнаухов заявил: "Польша активно готовится к установлению контроля над территорией Западной Украины, когда-то принадлежавшей Речи Посполитой".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции по гражданской инфраструктуре".

По словам пропагандистки, Байден идет собственноручно разбросанными граблями под названием "страна-спонсор терроризма".

Фейк: Спикер госдумы РФ В. Володин сообщил: "В Украине преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне".