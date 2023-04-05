Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине в мировых СМИ
Аналитики ЦПД опубликовали подборку манипуляций и дезинформации, распространенных мировыми медиа о войне России против Украины
Об этом Центр противодействия дезинформации проинформировал в телеграмме.
Манипуляции:
Гленн Гринвальд, журналист в США, написал в своем твиттере, будто американцы "вооружают и финансируют нацистских боевиков в Украине. А польский автор Конрад Рекас в статье изданию Myśl Polska написал: "Украина является территорией, на которой денацификация абсолютно необходима, и хотя, к сожалению, сейчас она происходит в форме братоубийственной войны, это не должно закрывать глаза на откровенно неонацистский характер нынешнего украинского государства и его власти".
Дезинформация:
Издание The New York Times в свою очередь, ссылаясь на анонимное авторитетное лицо, утвердило, что недавний "транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленных в Украину, стал последней отчаянной попыткой", намекнув на возможное прекращение военной помощи ВСУ.
- Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр утвердила , что россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений Украиной по Бахмутскому направлению и назвала, на что направлена пропаганда.
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