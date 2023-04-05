Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине в мировых СМИ

Об этом Центр противодействия дезинформации проинформировал в телеграмме.

Манипуляции:

Гленн Гринвальд, журналист в США, написал в своем твиттере, будто американцы "вооружают и финансируют нацистских боевиков в Украине. А польский автор Конрад Рекас в статье изданию Myśl Polska написал: "Украина является территорией, на которой денацификация абсолютно необходима, и хотя, к сожалению, сейчас она происходит в форме братоубийственной войны, это не должно закрывать глаза на откровенно неонацистский характер нынешнего украинского государства и его власти".

Дезинформация:

Издание The New York Times в свою очередь, ссылаясь на анонимное авторитетное лицо, утвердило, что недавний "транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленных в Украину, стал последней отчаянной попыткой", намекнув на возможное прекращение военной помощи ВСУ.