Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 9 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 9 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 9 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция : Минобороны РФ сообщает, что "главицы украинских нацистов" пытались эвакуироваться из Мариуполя, для чего был использован сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом. Российский корабль открыл артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло. Таким образом, прикрываясь борьбой с "нацистами", РФ оправдывают свои военные преступления.
Дезинформация: Губернатор российской Курской области сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе".
Фейк: Несмотря на то, что украинские войска не удерживают заложников среди гражданского населения, минобороны РФ утверждает, что "националисты в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан".
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