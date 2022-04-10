Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 9 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 9 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция : Минобороны РФ сообщает, что "главицы украинских нацистов" пытались эвакуироваться из Мариуполя, для чего был использован сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом. Российский корабль открыл артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло. Таким образом, прикрываясь борьбой с "нацистами", РФ оправдывают свои военные преступления.



Дезинформация: Губернатор российской Курской области сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе".



Фейк: Несмотря на то, что украинские войска не удерживают заложников среди гражданского населения, минобороны РФ утверждает, что "националисты в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан".





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