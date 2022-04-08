Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 8 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 8 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Д. Медведев заявил, что "санкции против РФ разрушат мировой порядок и повлекут за собой дальнейший коллапс всех международных институций". Также он сообщил, что санкции квалифицируются как форма гибридной войны против РФ.



Фейк: Несмотря на то, что российские ОТРК "Точка-У" с маркировкой V часто фиксировались в Беларуси, пропагандисты сообщают, что "Точка-У" давно не находится на вооружении армии России. Таким образом РФ стремится навязать миру тезис "Украина сама себя обстреливает".



Фейк: Постоянный представитель РФ при ООН Г. Гатилов подчеркнул, что "РФ имеет факты шантажирования США других стран для принятия резолюции об исключении РФ из Совета ООН по правам человека". Да, РФ стремится поставить под сомнение результаты голосования по этому вопросу.





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