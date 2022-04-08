Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 7 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 7 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 7 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Несмотря на решение о приостановлении участия РФ в Совете ООН по правам человека, Россия объявила о своем решении относительно досрочного прекращения своих полномочий в этом органе.
Фейк: Минобороны РФ выступило с циничным заявлением, что "на Харьковщине украинские боевики обстреляли автомобили гражданского населения, которое пыталось самостоятельно выехать в Россию".
Манипуляция: РФ пытается переложить вину за торможение переговоров в Украине. Так, член совета федерации федерального собрания РФ Андрей Климов заявил, что "отход Киева от собственных предложений на стамбульских переговорах, положительно воспринятых Москвой, фактически блокируют переговорный процесс. В то же время требования РФ остаются неизменными".
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