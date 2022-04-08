Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 7 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 7 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Несмотря на решение о приостановлении участия РФ в Совете ООН по правам человека, Россия объявила о своем решении относительно досрочного прекращения своих полномочий в этом органе.



Фейк: Минобороны РФ выступило с циничным заявлением, что "на Харьковщине украинские боевики обстреляли автомобили гражданского населения, которое пыталось самостоятельно выехать в Россию".



Манипуляция: РФ пытается переложить вину за торможение переговоров в Украине. Так, член совета федерации федерального собрания РФ Андрей Климов заявил, что "отход Киева от собственных предложений на стамбульских переговорах, положительно воспринятых Москвой, фактически блокируют переговорный процесс. В то же время требования РФ остаются неизменными".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb