Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 6 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 6 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 6 апреля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Минобороны РФ предупредило, что "украинские войска готовят провокацию с ядовитыми веществами в Харьковской области, для чего сотрудники Службы безопасности Украины заменяли хранилище хлора, чтобы его уничтожить и обвинить во взрыве РФ".
Манипуляция: После поражения российских оккупантов на севере Украины пропагандистские медиа вернулись к созданию контента о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие".
Фейк: Несмотря на то, что 503-й батальон морской пехоты опроверг заявления российских пропагандистов о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя, враг продолжает продуцировать деструктивный контент на этот счет.
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