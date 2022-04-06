Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 6 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 6 апреля россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Минобороны РФ предупредило, что "украинские войска готовят провокацию с ядовитыми веществами в Харьковской области, для чего сотрудники Службы безопасности Украины заменяли хранилище хлора, чтобы его уничтожить и обвинить во взрыве РФ".



Манипуляция: После поражения российских оккупантов на севере Украины пропагандистские медиа вернулись к созданию контента о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие".



Фейк: Несмотря на то, что 503-й батальон морской пехоты опроверг заявления российских пропагандистов о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя, враг продолжает продуцировать деструктивный контент на этот счет.





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