Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 5 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 5 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Глава МИД РФ Лавров в комментарии по ситуации в Украине заявил, что "причина откровенно лживой провокации в городе Буча заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры".



Манипуляция : Представители военного и политического руководства РФ, в частности Песков, не исключают "появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче, и Россия будет упорно говорить о том, что есть правда, а что - вымысел".



Фейк: В вечерней сводке Минобороны РФ заявило, что "националистические батальоны интенсивно обстреливают участок гуманитарного коридора, касающийся Мариуполя, чем срывают эвакуацию мирных жителей и иностранцев из города".





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