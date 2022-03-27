Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 26 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 26 марта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 26 марта россияне запустили четыре больших обмана.
Манипуляция: В немецкоязычных медиа несколько последних недель есть тенденция распространения ложных пророссийских нарративов об украинском "наци-батальоне Азов".
Манипуляция: Пропагандистские СМИ России пытаются произвести замену лозунга "нет войне!", используемый оппозиционными силами, маркируя его как нацистский.
Манипуляция: Оккупационные "власти" города Мелитополь Запорожской области пытаются провести проплаченный митинг в поддержку России, чтобы показать "патриотическую" позицию местных жителей.
Фейк: министерство обороны России официально заявило, что "неонацисты планируют взорвать Хаджибеевскую дамбу в Одессе".
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