Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 26 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 26 марта россияне запустили четыре больших обмана.



Манипуляция: В немецкоязычных медиа несколько последних недель есть тенденция распространения ложных пророссийских нарративов об украинском "наци-батальоне Азов".



Манипуляция: Пропагандистские СМИ России пытаются произвести замену лозунга "нет войне!", используемый оппозиционными силами, маркируя его как нацистский.



Манипуляция: Оккупационные "власти" города Мелитополь Запорожской области пытаются провести проплаченный митинг в поддержку России, чтобы показать "патриотическую" позицию местных жителей.



Фейк: министерство обороны России официально заявило, что "неонацисты планируют взорвать Хаджибеевскую дамбу в Одессе".



