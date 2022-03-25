Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 25 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 25 марта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 25 марта россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Россия утверждает, что на Ровенской АЭС якобы принудительно удерживают российских атомщиков. Именно такую "информацию" РФ послала в Международное агентство по атомной энергии.
Манипуляция: Начиная с 22.03 войска России активно используют фосфорные боеприпасы, запрещенные международным законодательством. Однако в указанных обстрелах враг обвиняет Украину.
Фейк: Министерство обороны России заявило о перехвате украинских тайных документов, в которых якобы речь идет о плане подготовки и проведения наступательной операции в Донецкой и Луганской областей, которая должна была начаться с 22 января. Однако опубликованные РФ документы предусматривают не реализацию наступательной операции, а формирование сводных подразделений для проведения ротации украинских военных.
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