Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 25 марта

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 25 марта россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Россия утверждает, что на Ровенской АЭС якобы принудительно удерживают российских атомщиков. Именно такую "информацию" РФ послала в Международное агентство по атомной энергии.



Манипуляция: Начиная с 22.03 войска России активно используют фосфорные боеприпасы, запрещенные международным законодательством. Однако в указанных обстрелах враг обвиняет Украину.



Фейк: Министерство обороны России заявило о перехвате украинских тайных документов, в которых якобы речь идет о плане подготовки и проведения наступательной операции в Донецкой и Луганской областей, которая должна была начаться с 22 января. Однако опубликованные РФ документы предусматривают не реализацию наступательной операции, а формирование сводных подразделений для проведения ротации украинских военных.





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