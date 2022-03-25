Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 24 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 24 марта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 24 марта россияне запустили четыре больших обмана.
Дезинформация: Оккупационные войска в Мариуполе распространяют информацию, что Украина бросила город на произвол судьбы, Запорожье не принимает беженцев, а Одесса уже российская.
Манипуляция: На оккупированных территориях противник пытается ввести в обращение собственную валюту и тем самым включить эти территории в собственную денежную орбиту. По мнению врага, это должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами.
Манипуляция: Вице-премьер России предупредил европейские страны об отсутствии альтернативы российскому газу и назвал полный отказ от этого энергоносителя "апокалиптическим сценарием".
Фейк: Министерство обороны России показало схему "контроля США биологических лабораторий в Украине", в которой фигурируют миллиардер Джордж Сорос и сын Джо Байдена Хантер.
- 24 марта российское минобороны сообщило, что к финансированию "биолабораторий", которых в Украине на самом деле нет, причастны филантроп Сорос и сын президента США Хантер Байден.
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