Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 13 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 13 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 13 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией". В то же время он подчеркнул, что "никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука по нормализации отношений".
Манипуляция: Несмотря на то, что украинские войска ведут оборонительную войну, губернатор Курской области заявил, что "украинская сторона обстреляла пограничный пункт РФ, а российские пограничники открыли ответный огонь".
Фейк: Минобороны РФ утверждает, что незаконные вооруженные формирования ОРДО "обнаружили под Мариуполем лабораторию по изготовлению "боевых" наркотиков для украинских националистов", но пропагандисты испортили замысел Минобороны РФ и добавили фото харьковской школы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное