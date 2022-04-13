Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 13 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 13 апреля россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция: Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией". В то же время он подчеркнул, что "никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука по нормализации отношений".



Манипуляция: Несмотря на то, что украинские войска ведут оборонительную войну, губернатор Курской области заявил, что "украинская сторона обстреляла пограничный пункт РФ, а российские пограничники открыли ответный огонь".



Фейк: Минобороны РФ утверждает, что незаконные вооруженные формирования ОРДО "обнаружили под Мариуполем лабораторию по изготовлению "боевых" наркотиков для украинских националистов", но пропагандисты испортили замысел Минобороны РФ и добавили фото харьковской школы.





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