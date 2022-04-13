Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 13 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России, которые враг продуцировал 13 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 13 апреля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Как заявляет Министерство обороны России: "Украина не желает обеспечивать безопасность выхода иностранных судов из своих портов", необходимую для дальнейшей дискредитации армии РФ.
Манипуляция: В своем выступлении Путин назвал "трагедией происходящее в Украине", обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения и заявил, что "Россию невозможно изолировать".
Фейк: Минобороны РФ утверждает, что украинские власти дали указание "заблокировать Ирпень для съемки псевдодоказательств вины России в гибели людей". В то же время пропагандисты РФ заявили, что Россия "неоднократно представили доказательства, разоблачающие фейк в украинской Буче, методично и аргументированно объясняли, что это подтасовка, а переданные документы по Буче будут изучать спецслужбы".
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