Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 13 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 13 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Как заявляет Министерство обороны России: "Украина не желает обеспечивать безопасность выхода иностранных судов из своих портов", необходимую для дальнейшей дискредитации армии РФ.



Манипуляция: В своем выступлении Путин назвал "трагедией происходящее в Украине", обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения и заявил, что "Россию невозможно изолировать".



Фейк: Минобороны РФ утверждает, что украинские власти дали указание "заблокировать Ирпень для съемки псевдодоказательств вины России в гибели людей". В то же время пропагандисты РФ заявили, что Россия "неоднократно представили доказательства, разоблачающие фейк в украинской Буче, методично и аргументированно объясняли, что это подтасовка, а переданные документы по Буче будут изучать спецслужбы".





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