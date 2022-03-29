Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и манипуляций России за 28 марта

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.



Сотрудники ЦПИ при СНБО собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбрасываний", которые враг совершил в течение 28 марта. В частности, министр реинтеграции временно оккупированных Ирина Верещук заявила о том, что 28 марта в целях безопасности гуманитарные коридоры открываться не будут. В ответ на это Минобороны России выпустило фейк, в котором заявило, что якобы "украинская сторона вела огонь из стрелкового оружия и минометов на Сумском и Запорожском направлениях, препятствуя эвакуации мирного населения".

Еще один фейк РФ выпустила об "украинских националистах на бандеромобилях". Оккупанты заявили, что они якобы "обстреляли из минометов очереди у магазинов и банкоматов, убив троих человек".

В Центре также назвали откровенной манипуляцией включения министерством юстиции России в реестр СМИ-иностранных агентов издания Deutsche Welle – одного из наиболее достоверных источников информации в мире.

Напомним, за время войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов.