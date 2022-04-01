Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и манипуляций от России за 31 марта

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 31 марта россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Пропагандисты РФ сообщили, что Украина силой удерживает в своих портах 68 иностранных судов. Отмечается, что Россия ежедневно открывает коридор для выхода из территориальных вод Украины, однако экипажи не покидают порты, ссылаясь на угрозу атак с Украины.



Фейк: Минобороны РФ заявило, что владеет письмами Хантера Байдена (прим. – сына президента США) о работе биолабораторий в Украине. Враг отмечает, что Байден сыграл значительную роль в проведении работ по патогенам, профинансировав их.



Манипуляция: РФ транслирует Западу нарратив "вы потеряете больше, чем мы". Речь идет о мировом туризме, который, по данным российских СМИ, потеряет $7 млрд из-за санкций. На самом же деле только Египет, например, зарабатывает на туризме более $5 млрд в год.





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