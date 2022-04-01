Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и манипуляций от России за 31 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков и манипуляций от России, которые враг продуцировал 31 марта
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 31 марта россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Пропагандисты РФ сообщили, что Украина силой удерживает в своих портах 68 иностранных судов. Отмечается, что Россия ежедневно открывает коридор для выхода из территориальных вод Украины, однако экипажи не покидают порты, ссылаясь на угрозу атак с Украины.
Фейк: Минобороны РФ заявило, что владеет письмами Хантера Байдена (прим. – сына президента США) о работе биолабораторий в Украине. Враг отмечает, что Байден сыграл значительную роль в проведении работ по патогенам, профинансировав их.
Манипуляция: РФ транслирует Западу нарратив "вы потеряете больше, чем мы". Речь идет о мировом туризме, который, по данным российских СМИ, потеряет $7 млрд из-за санкций. На самом же деле только Египет, например, зарабатывает на туризме более $5 млрд в год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное