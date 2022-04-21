Центр противодействия дезинформации обнародовал новую подборку фейков от пропаганды РФ

Об этом ЦПИ сообщает в телеграмме.



В сообщении говорится, что, несмотря на опровержение Президентом Украины Владимиром Зеленским информации о якобы получении Украиной документа о переговорах, представитель министерства внешних дел России Захарова заявила, что "Москва передала Киеву проект документа... еще 15 апреля, но до сих пор не получила никакой реакции". Отмечают, что подобные заявления являются манипуляцией.



Также 20 апреля захватчики отмечали, что "зафиксировали следы совершения украинскими военными преступлениями".



"Манипулятивным ходом является также распространение роспропагандой информации о том, что российские следователи осмотрели мариупольскую больницу, которая якобы "претерпела украинские обстрелы" и "обнаружили десятки тел мирных жителей", – добавляют в сообщении.



Несмотря на сообщение руководителей батальона "Азов" об обстреле врагом анонсированного гуманитарного коридора, минобороны РФ заявило, что "Киев сорвал объявленную вооруженными силами России гуманитарную операцию на "Азовстали". Такие заявления российского ведомства также являются манипуляцией.

Также рассказывали, что сообщения в российских телеграмм-каналах о ранении или гибели граждан США в Украине преследуют только пропагандистские цели.