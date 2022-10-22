Об этом сообщает Еспресо.TV.

На этой неделе россияне рассказывали своей аудитории, что ВСУ уничтожают нелояльных к киевскому режиму и могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

Российская пропаганда продолжает кричать, что Украина превозносит фашистов и разрабатывает биологическое оружие.

"Азовцы признались, что неоднократно убивали мирных жителей Мариуполя", "Запад оправдывает преступления неонацистов в Украине", "Россия не угрожала Украине ядерным оружием", "В. Зеленский издал книгу "Моя борьба", стилистически напоминающую книгу А. Гитлера Mеin Kampf", - такую дезинформацию распространяли россияне на этой неделе.

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