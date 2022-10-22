Центр противодействия дезинформации назвал главные фейки, которые Россия продвигала на этой неделе
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал на этой неделе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На этой неделе россияне рассказывали своей аудитории, что ВСУ уничтожают нелояльных к киевскому режиму и могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Российская пропаганда продолжает кричать, что Украина превозносит фашистов и разрабатывает биологическое оружие.
"Азовцы признались, что неоднократно убивали мирных жителей Мариуполя", "Запад оправдывает преступления неонацистов в Украине", "Россия не угрожала Украине ядерным оружием", "В. Зеленский издал книгу "Моя борьба", стилистически напоминающую книгу А. Гитлера Mеin Kampf", - такую дезинформацию распространяли россияне на этой неделе.
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