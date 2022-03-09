Центр противодействия дезинформации напомнил, как мониторить ситуацию с очередями на границе Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.



Ситуацию с очередями на границах Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой можно наблюдать в режиме онлайн с помощью таблицы.



На вечер 8 марта наиболее напряженная ситуация наблюдается на украинско-польской границе в Раве-Русской, Краковце, Шегинях и Грушове. А также на границе с Румынией в Порубном.



Наименее напряженная – на границе Украины с Венгрией. Речь о пропускных пунктах в Чопе, Косино, Звонкове и Вилоке.



Больших очередей также не наблюдается на границе с Молдовой, кроме Могилева-Подольского, где ситуация указана как "коллапс".



"Эвакуация населения осуществляется с 24 февраля. Для пересечения границы с собой необходимо иметь удостоверение личности и желательно загранпаспорт! Все будет Украина!", - напомнили в ЦПД.

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