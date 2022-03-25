Центр противодействия дезинформации дал совет украинцам: как бороться с бессонницей

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Бессонница – это одна из естественных защитных реакций организма на пребывание в опасности", - подчеркнули в ЦПД.



Как справиться с бессонницей:

• ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость;

• проветривайте помещение перед тем, как ложитесь, оптимальная температура – 18-20°C;

• в течение дня производите физические нагрузки, но не менее, чем за три часа до начала сна;

• ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина;

• во второй половине дня отдайте предпочтение теплой воде, травяному чаю вместо черного, зеленого или кофе;

• ноги держите в тепле - так вы сигнализируете мозгу, что пора спать;

• делайте дыхательные упражнения для расслабления мышц тела;

• используйте "белый шум", помогающий даже малышам;

• восстанавливайте рутину мирного времени.



"Желаем вам быстро засыпать, ведь сон - это залог здоровья!" - обратились к украинцам в ЦПИ.





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