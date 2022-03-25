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Центр противодействия дезинформации дал совет украинцам: как бороться с бессонницей

25 мартa, 2022 пятница
02:03
Здоровье

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины дал несколько советов, как справиться с бессонницей

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Бессонница – это одна из естественных защитных реакций организма на пребывание в опасности", - подчеркнули в ЦПД.

Как справиться с бессонницей:
• ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость;
• проветривайте помещение перед тем, как ложитесь, оптимальная температура – 18-20°C;
• в течение дня производите физические нагрузки, но не менее, чем за три часа до начала сна;
• ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку мелатонина;
• во второй половине дня отдайте предпочтение теплой воде, травяному чаю вместо черного, зеленого или кофе;
• ноги держите в тепле - так вы сигнализируете мозгу, что пора спать;
• делайте дыхательные упражнения для расслабления мышц тела;
• используйте "белый шум", помогающий даже малышам;
• восстанавливайте рутину мирного времени.

"Желаем вам быстро засыпать, ведь сон - это залог здоровья!" - обратились к украинцам в ЦПИ.

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Общество
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