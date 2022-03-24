Центр противодействия дезинформации дал инструкцию украинцам: что делать, если РФ совершит химическую атаку
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что российский враг готовит химические атаки
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении ЦПИ.
В случае химической атаки следует:
1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
3. Включение ТВ или радио для получения инструкций.
4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
При эвакуации во время химической атаки:
1. Возьмите аптечку.
2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
4. Оставьте помещение по лестнице.
5. Не прикасайтесь к улице никаких предметов.
- Саммит стран НАТО, намеченный на 24 марта, должен согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от различных угроз , а также помощь в области кибербезопасности.
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