Центр противодействия дезинформации дал инструкцию украинцам: что делать, если РФ совершит химическую атаку

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении ЦПИ.



В случае химической атаки следует:

1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

3. Включение ТВ или радио для получения инструкций.

4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.



При эвакуации во время химической атаки:

1. Возьмите аптечку.

2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

4. Оставьте помещение по лестнице.

5. Не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Саммит стран НАТО, намеченный на 24 марта, должен согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от различных угроз , а также помощь в области кибербезопасности.

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