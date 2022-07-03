Об этом говорится в телеграме Центра противодействия дезинформации.

В Запорожье открылось первое отделение российского федерального банка ПСБ. Так оккупанты создают иллюзию стабильности в области.

В Херсонской области они заявляют, что большинство жителей области выступают за ее оккупацию Россией.

В Донецкой области россияне направляют всех мариупольских учителей на аттестацию в РФ. Тех, кто ее не пройдет, не допустят к работе.

В Луганской области оккупанты пытаются пополнить ряды "армии ЛНР" за счет местных жителей.

В Харьковской области они украли имущество Укрзализныци и построили из него новый бронепоезд "Енисей", который теперь используют на временно оккупированных территориях Украины.

Глава Витебского региона Беларуси подписал указ об официальном сотрудничестве с временно оккупированным Россией Крымом.

Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июля.

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