Центр при СНБО сообщил о российских фейках о ситуации на оккупированных территориях Украины
Центр при СНБО рассказал о дезинформации и манипуляции, распространяемой РФ на оккупированных территориях Востока и Юга Украины и Крыма
Об этом говорится в телеграме Центра противодействия дезинформации.
В Запорожье открылось первое отделение российского федерального банка ПСБ. Так оккупанты создают иллюзию стабильности в области.
В Херсонской области они заявляют, что большинство жителей области выступают за ее оккупацию Россией.
В Донецкой области россияне направляют всех мариупольских учителей на аттестацию в РФ. Тех, кто ее не пройдет, не допустят к работе.
В Луганской области оккупанты пытаются пополнить ряды "армии ЛНР" за счет местных жителей.
В Харьковской области они украли имущество Укрзализныци и построили из него новый бронепоезд "Енисей", который теперь используют на временно оккупированных территориях Украины.
Глава Витебского региона Беларуси подписал указ об официальном сотрудничестве с временно оккупированным Россией Крымом.
- Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 июля.
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