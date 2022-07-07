Об этом Центр противодействия дезинформации сообщил в телеграмме .

На Запорожье в центре Мелитополя россияне устанавливают памятник Кирову и собираются вернуть монументы советским вождям.

В Херсонской области оккупанты отключили инстаграмм и ютуб, оставив местных жителей в информационной изоляции.

В Донецкой области, по информации местных властей, россияне выдают людям воду только по паспорту и свидетельству о рождении ребенка.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия "площадь ЛНР" территории у посольства Великобритании в российской столице.

В Харьковской области захватчики распространяют новость о том, что выпускникам школ выдали аттестаты российского образца, а на линейке впервые прозвучал гимн РФ.

Во временно оккупированном Крыму россияне готовятся проводить "мобилизацию". В Центре при СНБО отметили, что жителей полуострова будут вынуждать воевать против своей страны.

Ранее Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые РФ распространила 7 июля.

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