Центр при СНБО разъяснил, как действовать в случае обстрелов
В Центре противодействия дезинформации напомнили, как обезопасить себя во время обстрелов
Об этом говорится в телеграм-канале ЦПИ .
На улице нужно лечь на землю, накрыть голову руками, открыть рот, так как это убережет от контузии. Если в поле зрения есть укрытие, нужно ползти к нему.
В транспорте нужно сразу остановиться, выйти из него, отбежать от дороги, лечь на землю.
В помещении необходимо взять самое важное и спускаться до укрытия по лестнице.
В квартире самые безопасные места – за двумя глухими стенами (первая берет на себя удар, вторая – блокирует обломки), а также помещение без окон (ванная, если в ней нет газового оборудования).
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