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Центр при СНБО опроверг фейки об отмене безвиза с Россией

2 июля, 2022 суббота
15:34
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опроверг фейки по введению визового режима с РФ и объяснил, как теперь россиянам приезжать в Украину

Об этом говорится в телеграмме Центра при СНБО.

Первым фейком является информация о якобы запрете на въезд россиянам в Украину. На самом деле с 1 июля утратило силу соглашение между правительствами Украины и России о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. То есть, в Украине заработал визовый режим для россиян.

"Фейк: бабушке уже 92 года, она хотела, чтобы внуки из России приехали ее навестить. Теперь внуки бабушку никогда не увидят! Увидят. Но теперь гражданам РФ необходимо иметь приглашение из Украины, действующий загранпаспорт РФ, украинскую визу, ксерокопию паспортных данных стороны , принимающая и сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тыс. грн", - отметили в Центре при СНБО.

В ЦПИ добавили, что если россияне не поддерживают войну против Украины и находятся в третьих странах, для оформления украинских виз могут обращаться в украинские зарубежные дипломатические учреждения в этих государствах.

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