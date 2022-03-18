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Центр при СНБО опроверг фейки о воздушной тревоге
Центр противодействия дезинформации отметил важность воздушной тревоги и опроверг фейки о ней
Об этом говорится в телеграмм-канале Центра при СНБО.
- Фейк №1. Учебные сирены иногда включают, чтобы проверить исправность.
- Фейк №2. Существуют объекты, фиксирующие ПВО, но из-за них не включают тревогу.
- Люди не успели скрыться из-за того, что дежурный не включил воздушную тревогу.
"Игнорировать воздушную тревогу – это игра в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь!"
Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену!" - отметили в Центре противодействия дезинформации.
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