Центр при СНБО опроверг фейки о воздушной тревоге

Об этом говорится в телеграмм-канале Центра при СНБО.

Фейк №1. Учебные сирены иногда включают, чтобы проверить исправность.

Фейк №2. Существуют объекты, фиксирующие ПВО, но из-за них не включают тревогу.

Люди не успели скрыться из-за того, что дежурный не включил воздушную тревогу.

Во время войны обучающие сирены запрещены.После всех обнаруженных объектов, даже небольших, включают сиренуСирену включает дежурный центр управления, который присутствует на месте круглосуточно."Игнорировать воздушную тревогу – это игра в рулетку, в которой на кону – ваша жизнь!"Не испытывайте судьбу и всегда реагируйте на сирену!" - отметили в Центре противодействия дезинформации.

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