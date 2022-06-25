Об этом говорится в телеграме Центра при СНБО.

Первым фейком является то, что кандидатство в Евросоюзе формальное и не имеет смысла.

"Статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС", - отметили в ЦПД.

Также в ведомстве объяснили, почему Украина не может вступить в Евросоюз сразу. Сначала страна должна продолжить реформу судебной системы, усилить борьбу с коррупцией, обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF, внедрить антиолигархический закон, привести законодательство о медиа к стандартам ЕС и изменить законодательство о нацменьшинствах.

"Фейк: Албания, Турция и многие другие страны уже по 10–30 лет кандидаты в ЕС. Украине тоже придется столько ждать!" В случае выполнения всех условий для кандидата вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год, - подчеркнули в Центре при СНБО.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были даны Молдове, а Грузии дали только "европейскую перспективу".

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение по кандидатству Украины в ЕС.

23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb